Moratti: “A ripensarci ora Mourinho ha fatto una cosa davvero terribile verso l’Inter ma…”

Massimo Moratti, nell’intervista a “Il Giorno”, ha parlato anche dell’addio di Mourinho all’Inter, che si è consumato proprio nei minuti successivi alla finale, con la ‘fuga’ sulla macchina del presidente del Real Florentino Perez.

“Io ho sempre pensato che facesse bene il suo lavoro anche se non ero sicuro di vincere. Chiaro che nell’ultimo periodo più vinceva e più si capiva che Mourinho potesse essere affascinato dall’idea di ottenere in Spagna i successi avuti con l’Inter… Ma non discussi mai dell’argomento: se fossimo entrati in contraddizione avremmo affrontato il finale con spirito diverso. Certo, a pensarci ora ha fatto una cosa davvero terribile…”