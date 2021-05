Moratti: “Rinnoviamo il contratto a Conte. Zhang? Garantisco, per lui l’Inter…”

Gioia incontenibile per lo scudetto dell'Inter anche per l'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti, intervistato dalla Gazzetta dello Sport

"Il primo scudetto servì a dare fiducia per avviare un quinquennio unico, culminato con l'apoteosi di Madrid. Credo che questa Inter abbia tutto per aprire un ciclo e fare bene anche in Champions".

"Credo che per loro sia motivo di grande orgoglio. In questi mesi difficili ne ho lette e sentite tante, ma posso garantire per la famiglia Zhang. Per loro l'Inter non è solo business. Ovviamente non possono avere quella fede calcistica che si tramanda per generazioni, ma col tempo si sono appassionati come matti".