Moratti: “Ieri come grande vittoria, bene Inzaghi. Spero resti Zhang. Skriniar e Onana…”

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha parlato a margine della presentazione del libro "Diventare Mourinho" ai microfoni dei media presenti, tra cui Fcinter1908: "Ieri era una partita diversa rispetto a quella del 2010, ma è stata svolta benissimo, i giocatori hanno giocato molto bene, la squadra è stata messa in campo bene. Il Barcellona è una squadra diversa da quello che abbiamo incontrato nel 2010, ma comunque era una partita seria. È stata una partita bellissima, poteva finire 2-1, 3-2, 4-3, è finita 3-3, ma viene recepita e sentita come una grande vittoria, prima di tutto perchè la squadra ha giocato molto bene, e poi perchè sinceramente abbiamo raggiunto un risultato che ci mette in condizione di essere ottimisti per la Champions League. Campionato? Lunghissimo, c'è tempo per rifarsi. All'inizio abbiamo fatto troppi errori, ma questo non cambia le speranze, che restano intatte, specialmente dopo una partita come quella di ieri, che fa capire che la squadra c'è. E anche per gli avversari diventa difficile.