Le mosse vincenti di Inzaghi per lo sprint Inter: ora in attacco c’è un uomo in più

Per quanto riguarda i nerazzurri, nello specifico, Inzaghi da sempre coinvolge più uomini possibili nella fase offensiva. Quest'anno l'uomo in più sembra essere Alessandro Bastoni, almeno per quanto fatto vedere anche con la Fiorentina: "Il centrale azzurro per una mezzora ha pensato ad annullare il pericolo numero uno dei viola, Nico Gonzalez, ma poi è diventato l’uomo in più dei nerazzurri. A fine gara è stato il giocatore che ha avuto più passaggi chiave nella partita (5) e creato più occasioni da gol (5). Bastoni imposta, lancia - come non ricordare alcuni assist di 40-50 metri per Barella -, si sovrappone sulla sinistra, corre (10.7 km di media), crossa e calcia in porta.