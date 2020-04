Futuro Nainggolan, l’Inter ha deciso. Il belga non finanzierà il riscatto di Barella per due motivi

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, è stato molto chiaro sul futuro di Nainggolan: “Se lui volesse rimanere cercheremo di aprire una trattativa con l’Inter, ma è durissima. Oggettivamente nel mondo del calcio post coronavirus, il Cagliari non può permettersi neanche metà del suo stipendio“. Dichiarazioni che portano a pensare che con molta probabilità il Ninja tornerà all’Inter al termine della stagione. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, il club nerazzurro, però, non intende puntare sul centrocampista. Marotta è al lavoro per trovare un piano B per il belga senza perderci a bilancio.

“L’idea di uno scambio con lo stesso Cagliari valutando Nainggolan 25 milioni come pedina inclusa nell’operazione che porterà al pagamento della seconda rata del riscatto di Nicolò Barella non convince le parti. In primis il Cagliari stesso, perché a prescindere dalla volontà ancora tutta da chiarire da parte di Nainggolan, quei 4 milioni di stipendio sono inavvicinabili e rimarrebbero un peso non sostenibile a meno di riduzioni nettissime. Mentre l’Inter non ha voglia di creare confusione nella situazione legata a Barella, perno intoccabile del presente e del futuro per cui l’operazione è stata pensata un anno fa a lungo termine proprio ad hoc. Insomma, è probabile che la soluzione per Radja sia lontana da Cagliari e da Milano”.

