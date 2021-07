Pedullà – Nandez-Inter, strada spianata. “Accordo totale, ecco le cifre. E Pinamonti…”

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà a Sportitalia Mercato, la strada che può portare Nandez all'Inter è spianata

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà a Sportitalia Mercato, la strada che può portare Nandez all'Inter è spianata. Tra il club nerazzurro e il centrocampista uruguayano c'è un accordo totale sulla base di un quadriennale da 3 milioni annui più 500 mila euro di bonus. Per l'Inter, Nandez è l'esterno ideale per sostituire Hakimi in attesa poi di comunicazioni non ancora arrivate dall'Arsenal per Bellerin.