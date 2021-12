Mercato Inter, il Sun spara: “Il Newcastle piomba su Dzeko per gennaio”

Il Newcastle, dopo essere passato nelle mani del fondo sovrano saudita PIF, prepara un mercato di gennaio scintillante

Marco Macca

Il Newcastle, dopo essere passato nelle mani di una cordata capitanata dal fondo sovrano saudita PIF, prepara un mercato di gennaio scintillante. E potrebbe presto bussare in casa Inter. Secondo quanto riportato dal Sun, infatti, il club inglese, invischiato nella lotta per non retrocedere in Championship (10 punti in 18 partite, a -3 dal Watford di Ranieri che però ha due partite in meno), avrebbe messo prepotentemente gli occhi su Edin Dzeko, fra i pilastri dell'Inter di Simone Inzaghi.

L'Inter direbbe sì?

L'attaccante bosniaco, 35 anni, arrivato in estate a Milano praticamente a costo zero dalla Roma (previsto un milione e mezzo sotto forma di bonus in caso di qualificazione dei nerazzurri alla prossima Champions League), ha fin qui 23 partite all'Inter, segnando 11 gol tra campionato e Champions League. Secondo il Sun, di fronte a una cospicua offerta, il club nerazzurro potrebbe anche accettare, data la consistente plusvalenza che verrebbe messa a segno con l'eventuale cessione di Dzeko, non più giovanissimo e dunque non facilmente vendibile in futuro.

L'altro obiettivo per l'attacco per i Magpies è Anthony Martial, ormai in uscita dal Manchester United e nel mirino anche della Juventus.

(Fonte: Sun)