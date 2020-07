Inter, Conte vuole Dzeko: “Ma c’è un nome che per lui supera anche Edin. Costi da top assoluto”

Continuano a susseguirsi le tante ipotesi per il futuro dell’attacco dell’Inter. Molto dipenderà ovviamente dall’evolversi della situazione di Lautaro Martinez, anche per capire il budget che Marotta e Ausilio avranno a disposizione da investire poi in nuovi acquisti. A tal proposito, non è certo una novità l’ammirazione calcistica che Antonio Conte prova per Edin Dzeko che, dopo essere stato a un passo dai nerazzurri la scorsa estate, potrebbe vestire la maglia dell’Inter con un anno di ritardo. Anche se, quello del bosniaco, non è l’unico nome importante che Conte ha in mente. Scrive calciomercato.com:

“Dzeko-Inter è quindi una trattativa che può rifiorire, perché Conte ha bisogno e vuole quel tipo di giocatore in rosa. Il primo nome che ha fatto a Marotta, il suo preferito e obiettivo numero uno, risponde al nome di Andrea Belotti, anche per questioni anagrafiche (classe 1993). Ma subito dietro al Gallo, si staglia l’ombra di Dzeko. Alla vigilia di Roma-Inter“.

Quella per il Gallo non si preannuncia, però, come una trattativa facile. Come riportato nei giorni scorsi da calciomercato.com, infatti, il Torino sarebbe orientato a non prendere in considerazione offerte al di sotto dei 70 milioni di euro.

(Fonte: calciomercato.com)