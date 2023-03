Nuovo responsabile del settore giovanile, casting Inter: 4 i nomi per il dopo Samaden

"I profili dei quattro attuali candidati alla successione di Samaden sono abbastanza diversi tra di loro. Il più esperto è senza dubbio Maurizio Costanzi, dal 2014 all'Atalanta. Anche lui, come Samaden, ha già fatto sapere al suo club che se ne andrà a fine stagione. Sembrava scontato il suo trasferimento al Bologna dove c'è Sartori, con il quale ha lavorato sia alla Dea sia al Chievo. E invece adesso a lui sta pensando l'Inter. Un contatto c'è già stato ed è probabile che il discorso sia approfondito. Non va però dato per scontato che sia il favorito.

Per il lavoro che ha svolto dal 2015 a oggi al Sassuolo, è molto stimato Francesco Palmieri, ex centravanti del Lecce e uomo di fiducia per i giovani dell'ad neroverde Carnevali. Altre candidature? Da non sottovalutare il profilo di Angelo Castellazzi, braccio destro di Leonardo al Psg dal 2019 al 2022, ma anche all'Inter come collaboratore del brasiliano nel 2010-11. La scorso agosto è stato nominato direttore sportivo della squadra femminile del Psg. È tentato da un ritorno in Italia e dal vivaio più vincente degli ultimi anni. Il quarto nome sul taccuino nerazzurro è Andrea Catellani, dal 2021 responsabile del vivaio della Spal dopo aver lavorato al Chievo. A livello anagrafico (1988) è il più giovane di tutti, ma piace per le sue idee".