Gol, assist e rigori procurati: numeri clamorosi per Lautaro e Thuram. Nessuno come loro

Numeri da urlo per Lautaro e Thuram che, finora, hanno messo lo zampino in 37 dei 45 gol segnati dall'Inter

"Gol, assist, rigori procurati: il tandem Lautaro -Thuram è il pericolo pubblico numero uno dell’intera serie A. Ma anche in Champions sono in grado di fare la differenza. E Inzaghi si augura che la facciano anche domani contro la Real Sociedad, per vincere e prendersi il primo posto nel girone. La verità è che Marotta e Ausilio hanno scovato un tesoro, andando a prendere l’attaccante francese in scadenza di contratto, bruciando la concorrenza di Psg e soprattutto Milan". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla coppia d'oro dell'Inter.

"C’è una perfetta compatibilità tecnica tra Lautaro e Thuram: si cercano e sanno come trovarsi, possono giocare uno a sinistra e l’altro a destra, ma anche mettersi in verticale. Per le difese avversarie, spesso, sono un rebus irrisolvibile, perché hanno qualità, velocità e fisico. Difficile trovare queste caratteristiche tutte assieme in una coppia. Lautaro e Thuram, insomma, seppure in forma e modalità diverse, hanno saputo ricreare la stessa magia che si era vista tra Lukaku e il bomber argentino: quella che aveva consegnato all’Inter lo scudetto 2021", aggiunge il CorSport. In quell'anno Lautaro e Lukaku segnarono 49 gol, Lautaro e Thuram sono già arrivati a quota 23.