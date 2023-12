Thuram: “Ecco perché ho preferito l’Inter al Psg. Lautaro favoloso. Tifosi, pressione bella”

Si, quando mi metto la maglia prima della partita so dei giocatori che sono passati per questo club e so quello che si aspettano i tifosi da noi, che è una pressione aggiunta ma una buona pressione, la mia carriera si è basata su questo, grazie a mio padre sono riuscito a trasformarla in una cosa positiva in maniera veloce, è una nuova tappa, sono qui per crescere e per giocare partite importanti; penso che sono arrivato in età “matura” in questa squadra.

Ho l’impressione che hai migliorato il tuo gioco

Prima mi è capitato di mancare di rispetto ai club in cui ho giocato ma quando indossi la maglia dell’inter c’è una certa mentalità qui che è quella di non mollare mai fino alla fine che si addice molto al mio gioco.

Che cosa si è evoluto nel tuo gioco

Dopo una stagione da numero nove ho più certezze sui movimenti da fare, e penso che mi sto abituando molto bene qua in questo ruolo

Sei molto vicino a Karim Benzema in nazionale, è un giocatore da cui prendi ispirazione

Si Karim mi ha aiutato molto ad ambientarmi nella nazionale è una persona che mi ha parlato molto quando ho fatto il passaggio a numero nove ed è una di quelle persone che ti spiega molto bene quello che fa e quello che fa in campo è molto intelligente, è un libro aperto da cui ho potuto ricevere molti consigli

Che consigli concreti ti ha dato?

Il consiglio concreto che mi ha dato è che non importa se sei o dove sei in campo è che c’è sempre una risposta giusta da dare

Il tuo spirito quando sei in campo?

Prima non mi piacevano i momenti decisivi, prima provavo piacere solo per le cose che mi piacevano, quando entro in campo ora voglio far parte di qualsiasi azione decisiva che può aiutare la squadra

I prossimi obbiettivi quali sono, diventare titolare in nazionale?

Si è il prossimo step, ho fatto belle performance nella squadra, in Champions League e vorrei ripeterle in nazionale

Hai una bella concorrenza

Abbiamo molti buoni giocatori sia in nazionale e anche altri giocatori che non giocano in nazionale, abbiamo la fortuna di essere francesi

Giochi in uno schema a due attaccanti nell’inter e in una punta in nazionale, cosa cambia?

In nazionale è quello in cui ho sempre giocato, all’Inter ho dovuto adattarmi, ci sono molte cose che devo ancora imparare come la connessione con il mio partner di reparto

Sai che sei il secondo giocatore più decisivo della serie A

Dietro Lautaro, lavoriamo bene insieme, è un giocatore fantastico con una finalizzazione incredibile, non è troppo complicato giocare con lui

C'è il tuo capitano in nazionale che ha una domanda per te (Kylian gli chiede perché non è andato a Parigi

Sa molto bene perché non sono andato a Parigi

Perché?

Non ho mai domandato garanzie per andare, è una questione di feeling, l’Inter mi interessava da due anni, mi ha sempre visto come un numero nove, è stata una scelta limpida

Dembele, Kolo Mani e Mbappe che formano l’attacco del Psg, è un “handicap” non essere al PSG per diventare titolare in nazionale?

No, per niente, il fatto che siano al Psg tutti e tre è un buon fattore sia per il Psg che per la nazionale, ma non lo vedo come un “handicap” per me

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.