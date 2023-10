La ThuLa fa volare l’Inter: Lautaro si inceppa, Thuram mette le cose in chiaro

"Nella notte in cui Lautaro prima puntella pali e traversa e poi spreca un ben di Dio, è il nuovo gemello dell’argentino a sfondare le linee nemiche. Evidentemente, Marcus Thuram non è solo il cavaliere servente del Toro, ma pure il centravanti di nome e di fatto. Quello con il 9 sulla schiena in una squadra capace di stritolare un rivale di alta qualità come il Benfica. In un secondo tempo estremo come la stessa Inter, meraviglioso ma pure drammatico e assurdo, il figlio di Lilian è diventato l’uomo del destino, il cannoniere capace di segnare in una porta stregata. A furia di regalare cioccolatini ai compagni, si rischiava quasi di dimenticare la mansione principale dell’ex Mönchengladbach: metterla dentro oltre a distribuire assist. E nel debutto di Champions, davanti a questo nuovo popolo che l’adora già, il figlio di Lilian ha rimesso in chiaro le cose. Lui la porta la vede, eccome", scrive La Gazzetta dello Sport.