"Per esempio piace il messicano Johan Vasquez del Genoa ('98 come Josep Martinez), così come il 24enne polacco Jakup Kiwior dell’Arsenal. Oggi i Gunners non aprono al prestito e chiedono 25 milioni, ad agosto... Ma l’Inter come dimostra questo mercato e le mosse che i dirigenti stanno facendo, probabilmente seguendo le indicazioni di Oaktree, ma non solo - vedi gli affari Asllani e Bisseck nelle scorse annate -, stanno guardando al futuro. Per esempio è già stato preso per 850mila euro il trequartista classe 2006 Luka Topalovic, sloveno ex Domzale. Giocherà in Primavera, ma si allenerà anche con la prima squadra come il difensore spagnolo Alex Perez, 2005, preso in prestito con diritto di riscatto dal Betis Siviglia (sbarco a Milano a breve)".