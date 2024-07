Mario Hermoso è uno dei nomi sondati dai dirigenti dell'Inter per colmare una lacuna in difesa. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i margini per ottenere il via libera per il difensore spagnolo sembrano ormai davvero ridotti. "Nemmeno Ricardo Rodriguez, però, almeno per il momento, convince Oaktree. E così l’inseguimento al braccetto sinistro richiederà ulteriori riflessioni", si legge sul quotidiano.