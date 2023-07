Onana cerca casa a Manchester. Lo United accontenta l’Inter: fumata bianca martedì o mercoledì

Il portiere vestirà la maglia dei Red Devils la prossima stagione. L'accordo con l'Inter è in via di definizione, settimana prossima l'ufficialità

André Onana è sempre più vicino al Manchester United. I Red Devils hanno rotto gli indugi e hanno presentato un'offerta molto vicina al gradimento dell'Inter. Mancano ancora alcuni dettagli, ma la trattativa è ormai definita. Ceduto Onana, l'Inter affonderà per Lukaku e per il reparto portieri.

"Il portiere cerca già a Manchester un appartamento comodo per raggiungere il Trafford Training Centre di Carrington, centro di allenamento dello United. E, anche per la pressione dell’allenatore, il club inglese è tornato a incontrare ieri lo staff del portiere e ha deciso di spingere l’asticella un po’ più su, lì dove la vuole l’Inter. Dopo le due offerte per l’acquisto, prima da 45 con bonus e poi da 50 con bonus, è in arrivo la terza e definitiva che, tra parte fissa e componente variabile, romperà finalmente la barriera dei 50", spiega La Gazzetta dello Sport.