Inter, niente sconti per Onana: servono 60 milioni. Sostituto, Trubin in pole

Il nome più chiacchierato sul fronte possibili uscite in casa Inter è quello di André Onana: il portiere camerunense è da tempo nel mirino del Manchester United, e la dirigenza nerazzurra è in attesa di capire si i Red Devils presenteranno a breve un'offerta irrinunciabile (al momento non ancora arrivata). Nessuno sconto da viale della Liberazione, come scrive il Corriere dello Sport: "Onana verrebbe ceduto a malincuore. Oltre a saper usare le mani con efficacia, la capacità d'impostare il gioco lo rende difficile da sostituire ed è per questo che i dirigenti nerazzurri sono poco propensi a scendere sotto la quotazione iniziale di 60 milioni. Senza dimenticare che in termini di bilancio farebbe realizzare una mega plusvalenza, essendo stato ufficializzato un anno fa di questi tempi con tanto di approdo a costo zero dall'Ajax".