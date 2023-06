Onana, United deciso ad accontentare l’Inter. Non solo Trubin, tutti i nomi. Il preferito…

André Onana è il regalo richiesto dal tecnico Erik Ten Hag. Con David De Gea sempre più lontano, adesso il Manchester United ha la strada spianata per il portiere dell'Inter. "Chiusa la porta in faccia a De Gea, si stingerà per Onana: tra oggi e domani, data nella quale ci sarà un nuovo incontro a Ibiza tra lo staff di André e il d.s interista Piero Ausilio, si dovrebbe definire in linea di massima il destino del camerunese. Lo United è ormai deciso a pagare i 50 milioni più bonus richiesti dai nerazzurri", sottolinea la Gazzetta dello Sport.