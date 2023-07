SM – L’Inter rassicura Lukaku: domani parte la missione, ecco l’offerta al Chelsea. E Onana…

Ci sarà da trattare con il Chelsea mentre per Onana è ormai tutto fatto per il suo approdo al Manchester United: domani - secondo Sport Mediaset - gli agenti di Onana incontreranno lo United per definire l'ingaggio da 6 mln a stagione per i prossimi 5 anni. Una volta definita la trattativa, l'Inter si fionderà su Trubin e Sommer, individuati come rinforzi per la porta. Il club nerazzurro non intendere spendere più di 15-16 mln per entrambi.