Paparesta: “Derby? Sarà bellissimo. Farei arbitrare Doveri perché…”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Gianluca Paparesta , ex arbitro, ha parlato così in vista del derby di Milano: "Questo è un Milan diverso. Vedo un Leao che gioca con una tale facilità e con una tale semplicità che sembra che sia sempre in allenamento. Se fa anche gol come quello che ha fatto a Roma deve preoccupare Inzaghi. Sarà un bellissimo derby .

L'Inter ha perso alcuni giocatori, ma credo che abbia trovato delle alternative altrettanto valide e che Inzaghi debba far frutto delle esperienze e di quei risultati che in passato gli sono sfuggiti. Ora deve far bene in campionato e penso che possa fare veramente bene. A chi farei arbitrare il derby? A Doveri. È un arbitro che ha una grande personalità e penso possa essere l'arbitro giusto per una partita già carica di suo".