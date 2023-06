FCIN1908 / Inter, Pastorello in sede: sul tavolo rinnovo de Vrij e futuro Acerbi

Un altro incontro di mercato per l'Inter, questa volta nella sede di Viale della Liberazione. Come appurato dall'inviato di FCIn1908, l'agente di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi, Federico Pastorello, è arrivato in questi minuti nel quartier generale nerazzurro . Un primo summit per parlare del futuro dei due difensori.

Acerbi è in prestito dalla Lazio e l'Inter è al lavoro per riscattarlo a titolo definitivo. De Vrij invece è ormai prossimo a rinnovare con i nerazzurri per altre due stagioni. Dialoghi in corso tra l'agente e i dirigenti proprio in questi minuti.