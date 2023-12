Pavard, De Vrij, Dumfries: quanto mancano a Inzaghi e quando potrebbero rientrare

Nonostante tre assenze pesanti (de Vrij, Pavard e Dumfries), l'Inter continua a navigare col vento in poppa. Tre titolari di importanza capitale per Simone Inzaghi che ha cercato di sopperire grazie alla versatilità di Darmian e all'intraprendenza di Yann Bisseck. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro non vede l'ora di riavere tutti a disposizione per dire basta agli "equilibrismi".