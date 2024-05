Pavard: “Inter club leggendario, ecco perché l’ho scelto. Festa scudetto incredibile”

La conversazione si sposta poi sulla nazionale francese e in particolare sulle due finali disputate: "Quella persa in Qatar l'ho vissuta in maniera completamente differente rispetto a quella del 2018: in Russia giocavo, contro l'Argentina invece ero in panchina. La sconfitta è stata dura da digerire mentalmente, mi è rimasta ancora sul gozzo infatti".

E poi si proietta ai prossimi Europei. ”Nel calcio si gioca per vincere dei titoli e dare emozioni a tutti i francesi. Spero di poter rivivere le emozioni vissute dopo la vittoria nel Mondiale quest'anno. Anche perché la finale è il 14 luglio, il giorno della nostra festa nazionale. Quando giochi a calcio, fai di tutto per vincere. La vittoria dell'Europeo sarebbe qualcosa di straordinario, ma ci sono ancora delle partite da giocare. Penseremo di partita in partita, non crediamo certo di essere già in finale".

Pavard risponde a Rami anche su un eventuale ritorno al Lille, dove è cresciuto: "È il mio club preferito. È una cosa che mi piacerebbe. È fattibile? Non ci penso, ma se mai dovessi tornare indietro, non lo farei per fare il ‘pensionato’. Tornerei per dare tanto a quel club".

