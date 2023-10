Sala vuole tenere l’Inter a San Siro: il piano del Sindaco. In Viale della Liberazione…

Inter-San Siro, la situazione

Ecco quanto evidenziato da Tuttosport sulla situazione: "Il discorso di Sala, che secondo la sua visione adesso diventa più fattibile perché resterebbe una sola squadra a San Siro (anche se il Milan andrebbe via nel 2028 quindi la ristrutturazione da parte di chi rimane sarebbe completata tra dieci anni, un orizzonte troppo lontano), è rivolto soprattutto al club nerazzurro. Ma l’idea di rinnovare in solitaria San Siro non entusiasma l’Inter. Per motivi legati all’età quasi secolare del primo anello. E perché non esiste una prospettiva davvero precisa su quello che potrebbe ottenere il Comune per escludere il vincolo, altro ostacolo che rischia di diventare insormontabile. Per questo l’Inter continua a tenere aperti i contatti per la costruzione del suo stadio a Rozzano", si legge.