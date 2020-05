Sky – Icardi, PSG e Inter dialogano. Bayern-Perisic, deadline fissata: l’Inter aspetta, le sensazioni…

Prosegue il lavoro individuale dell’Inter, che questa mattina si è allenata nel Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile. Come riferisce Sky Sport, la formazione nerazzurra è stata divisa in due gruppi: la prima ha iniziato la seduta alle 9, mentre la seconda alle 11. Conte e il suo staff dovranno fare il tampone entro lunedì prossimo, in vista della ripresa degli allenamenti di squadra.

Intanto si attendono novità sul fronte mercato. La dirigenza nerazzurra aspetta una risposta entro venerdì dal Bayern Monaco sul riscatto di Ivan Perisic, fissato a 15 milioni di euro. Secondo Sky, non arrivano segnali positivi dalla Germania.

Marotta e Ausilio, presenti questa mattina alla Pinetina, stanno dialogano con il Paris Saint-Germain a proposito del futuro di Mauro Icardi. Il club parigino vorrebbe tenere l’attaccante argentino, ma a condizioni diverse rispetto a quelle pattuite la scorsa estate con il riscatto fissato 70 milioni.