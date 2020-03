Europa League, Inter-Getafe si giocherà: permesso speciale per gli spagnoli che…

Svaniti i dubbi sulla partita di giovedì tra Inter e Getafe, che ha rischiato di non giocarsi per il blocco dei voli conseguente all’emergenza Coronavirus. Secondo quanto si legge su AS, infatti, la Uefa avrebbe garantito al club spagnolo che la sfida si disputerà, come da programma, a porte chiuse.

Il club spagnolo riceverà un permesso dal Ministero dello Sviluppo per tornare a Madrid dopo la sfida di San Siro contro l’Inter. Restare intrappolati a Milano era la grande preoccupazione del Getafe ed essere sicuri del ritorno in Spagna era l’unica richiesta del presidente del Getafe.

Il club spagnolo ha dovuto modificare i soliti programmi: sarà a San Siro a porte chiuse nel pomeriggio. Annullate le conferenze stampa prima e dopo la partita. Il viaggio in Italia sarà limitato ai 18 convocati, allo staff tecnico e a una piccola rappresentanza.