EL, salta Inter-Getafe? I due club provano a forzare la mano, si attende la risposta dell’Uefa

Dopo la sospensione fino al 3 aprile della Serie A, per l’Inter è a rischio anche la gara di Europa League di giovedì contro il Getafe, visto il blocco voli conseguente all’emergenza Coronavirus. I due club stanno provando a forzare la mano dell’Uefa che non ha ancora dato una risposta. La Uefa si è mossa per ottenere una deroga per consentire alle squadre di poter volare a destinazione, gli spagnoli dovranno raggiungere Milano giovedì. La questione riguarda anche Roma e Siviglia e per la prossima settimana Napoli e Barcellona.

Della questione ha parlato il presidente del Getafe Angel Torres: “Il governo spagnolo ha emesso un decreto che ci sembra buono, vedremo cosa dirà il governo italiano. Se dirà lo stesso, non saremo in grado di viaggiare e la partita sarà annullata o rinviata. Manca ancora la decisione definitiva, l’Uefa non ha detto nulla, siamo in contatto ma entro oggi deve decidere. Paura del viaggio? Non c’è paura, ci sono responsabilità e cautela. Il virus c’è anche a Madrid, non è necessario andare in Italia”.