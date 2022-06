Pinamonti-Atalanta, affare alla Gosens con l’Inter: ballano 5 mln, si va sopra i 20

"L'Atalanta accelera per Andrea Pinamonti. L'attaccante classe 1999 è il primo obiettivo per l'attacco di Gasperini. Al calciatore è stato proposto un contratto di quattro anni a 1.8 a stagione - ingaggio da top player per gli standard dell'Atalanta - mentre con l'Inter la società vorrebbe ripetere un'operazione alla Robin Gosens, con prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 17 milioni di euro. L'Inter - che ha anche l'offerta del Monza ,18 milioni più 2 di bonus - vorrebbe 22 milioni. Altri contatti tra Atalanta e Inter andranno in scena nelle prossime ore per cercare un accordo", riporta Repubblica.