Il presidente del Porto Pinto da Costa ha confermato la separazione a fine stagione dall'attaccante iraniano Taremi , vicinissimo a firmare per l'Inter a parametro zero per la prossima stagione:

"È importante, sono tutti importanti, non solo Taremi. Chi sta giocando è più importante in questo momento. È la vita, Taremi come qualunque altro giocatore, come succede in tanti grandi club, come al Psg... I contratti dei giocatori scadono e sono liberi di scegliere il proprio destino. Non possiamo fare nulla, dobbiamo solo augurare loro felicità", ha detto il presidente del Porto".