Inter inarrestabile sul mercato. Se salta Spinazzola, pronta l’alternativa per Conte: Moses

Inter scatenata sul mercato: Young arriverà domattina a Milano, per Eriksen si attendono gli ultimi dettagli, ma non è finita per gli ingressi della squadra di Conte. Infatti, secondo quanto rivela Sky Sport, se non dovesse concretizzarsi lo scambio Spinazzola-Politano, l’Inter sta cercando di prendere Moses che con Conte ha fatto benissimo con Conte al Chelsea.

L’esterno nigeriano agisce sulla fascia destra, è un classe 1990, ed è di proprietà del Chelsea, ma in prestito al Fenerbahce. Questa trattativa subirà un’accelerata nel caso in cui l’affare Spinazzola non dovesse andare in porto.