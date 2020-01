Clamoroso stop: salta lo scambio Spinazzola-Politano, ora gli agenti confermano

Sorgono nuovi problemi tra Inter e Roma nello scambio Politano-Spinazzola. Nonostante i giallorossi abbiano provato a venire incontro all’Inter sull’obbligo legato alle presenze, cercando anche un compromesso sul minutaggio delle 15 presenze da fare per arrivare al riscatto, non c’è ancora una soluzione allo scambio tra i due giocatori.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, la trattativa si è completamente ri-bloccata. Qualora le cose non dovessero cambiare, Spinazzola e Politano potrebbero quindi fare presto ritorno rispettivamente a Roma e a Milano.

Ma, secondo la Gazzetta dello Sport, questo non succederà: la Rosea definisce definitivamente saltato lo scambio tra i due club.

Il quotidiano Il Tempo conferma

“Ennesimo colpo di scena nella trattativa per Roma e Inter. Ieri pomeriggio le due società avevano trovato una base di accordo sullo scambio che avrebbe portato Leonardo Spinazzola in nerazzurro e Matteo Politano in giallorosso e c’erano soltanto alcuni dettagli da sistemare sulla formula e le condizioni della trattativa.

Ma ora l’affare è saltato del tutto e gli agenti dei due giocatori hanno confermato che non si è raggiunto un accordo”.