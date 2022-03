FCIN1908 / Inter, sono ben 9 i portieri sotto controllo: eccoli caso per caso

Il futuro della porta dell'Inter è uno dei temi più d'attualità di casa nerazzurra: capitan Handanovic, alla soglia dei 38 anni, si è reso protagonista di qualche errore di troppo che ha fatto storcere il naso a parecchi tifosi (e non solo), e il suo contratto in scadenza a giugno non è ancora stato rinnovato. In estate arriverà il camerunense Onana, che dopo un anno di stop per squalifica è apparso ancora un po' arrugginito, ma su cui la dirigenza interista pare pronta a scommettere. Ma quanti (e quali sono) i portieri attualmente sotto contratto con l'Inter? E quali sono le loro prospettive future? Scopriamolo insieme.