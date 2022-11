Inter, il Porto di Conceiçao agli ottavi: formazione e precedenti. Attenzione a Taremi

Si sono svolti oggi a Nyon i sorteggi per gli ottavi di finale di Champions League. L'Inter ha pescato il Porto di Conceiçao che si è classificato come primo nel girone B con 12 punti. Primo il Porto, poi il Club Brugge, terzo il Bayer Leverkusen e quarto l'Atletico Madrid. Questi i risultati collezionati dai portoghesi nel girone di Champions League:

Il Porto di Conceiçao gioca solitamente con il 4-3-3: Diogo costa tra i pali, Pepe e Sanusi i due terzini con Fabio Cardoso e David Carmo a completare la difesa. In mezzo al campo Uribe, Otavio ed Estaquio; in attacco Taremi, Evanilson e Galeno.

BOMBER

Mehdi Taremi - L'iraniano ha già segnato 5 gol in questa Champions League in 5 incontri disputati finora. Un gol ogni 88' per l'attaccante del Porto. Due dei cinque gol sono stati siglati da calcio di rigore, Taremi ha messo a segno anche due assist nel girone. Sono, invece, sei i gol siglati da Taremi nel campionato portoghese in 12 partite giocate.