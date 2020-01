Mercato, l’Inter vuole prenotare Castrovilli: ecco la chiave per convincere la Fiorentina

L’Inter continua a monitorare Gaetano Castrovilli. Il centrocampista della Fiorentina, una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione, è uno degli obiettivi di mercato dei nerazzurri per l’estate, e la dirigenza interista è al lavoro per garantirsi una corsia preferenziale in vista di giugno.

Secondo il Corriere dello Sport, l’Inter vorrebbe “prenotare” Castrovilli offrendo alla Fiorentina una contropartita tecnica fin da gennaio.

“La cessione temporanea o l’addio definitivo di Matteo Politano possono portare nel 2020-21 all’Inter quel Castrovilli che i dirigenti tanto desiderano. Ormai è chiaro che già a gennaio il destino dell’esterno ex Sassuolo sarà lontano dalla Pinetina. Sia perché Conte non lo considera una prima scelta sia perché Fiorentina, Napoli e Roma lo corteggiano.

Marotta e Ausilio vorrebbero venderlo e solo in un secondo momento sarà presa in considerazione l’ipotesi di uno scambio di prestiti con un altro elemento“.

IL PIANO PER CASTROVILLI

“Se l’Inter potesse indirizzarlo, lo manderebbe assai volentieri alla corte di Commisso visto che in riva all’Arno c’è quel Gaetano Castrovilli che è la mezzala perfetta per la formazione di Conte del 2020-21.

La Viola voleva Politano anche la scorsa estate ed era arrivata a proporre 30 milioni, ma l’impossibilità di sostituirlo aveva indotto Conte e la dirigenza a bloccare la sua partenza.

Adesso che sulla panchina della Fiorentina c’è Iachini, che ha allenato e valorizzato Matteo al Sassuolo, l’interesse è di nuovo d’attualità. Castrovilli non è “agganciabile” subito, ma l’Inter potrebbe usare il suo numero 16 per ottenere una corsia preferenziale e anticipare la concorrenza“.