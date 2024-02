L'Inter negli ultimi anni ha aperto un canale col Sudamerica, evidenziato dal grande colpo Lautaro Martinez. Come riporta Alfredo Pedullà, il club nerazzurro ha messo nel suo mirino un talento del Boca Juniors: si tratta di Jabes Saralegui, centrocampista classe 2003.

"Il Boca però non intende lasciarlo andare via molto facilmente, visto che intende fare di lui l’erede di Cristian Medina: la richiesta si attesterà sui 15 milioni di dollari, anche perché se proprio deve privarsi del suo gioiellino, il club bonarense vuole comunque realizzare un grosso incasso come avvenuto con la cessione di Valentin Barco al Brighton", spiega Alfredo Pedullà che poi entra nel dettaglio tecnico: