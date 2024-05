"Insomma, in generale si respira cauto ottimismo, ma come sempre in questi casi nulla può essere dato per scontato. Quello di Rabiot è un profilo ambito per esperienza e caratura internazionale e anche se al momento non sembrano esserci offerte concrete per lui, è chiaro che non tarderebbero ad arrivare in caso di mancato accordo con la Juve. Alla finestra c'è anche l'Inter, con Marotta che potrebbe cominciare a fiutare un altro grande colpo a parametro zero, un titolarissimo da strappare a una squadra rivale come fatto col Milan per Calhanoglu. Quel che è certo è che, per avere risposte, non si dovrà aspettare molto a lungo".