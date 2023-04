Dal Leeds a DAZN e il patrimonio milionario: ecco chi è Andrea Radrizzani

Dal Leeds in Premier League a DAZN e il suo patrimonio milionario: tutto su Andrea Radrizzani, che sta valutando di acquistare l'Inter

Tutto su Andrea Radrizzani, che secondo Bloomberg sta studiando un’offerta per acquistare l’Inter. Da anni risiede a Londra ed è proprietario del gruppo Aser Ventures, azionista di controllo del club inglese Leeds United e fondatore di Eleven Sports, piattaforma di sport in streaming di recente ceduta a DAZN in cambio di una partecipazione del 5% nella piattaforma. Ecco chi è Radrizzani e il suo patrimonio, da calcioefinanza.it.

Chi è Radrizzani — “Nato nel 1974 a Rho, nella provincia di Milano, Radrizzani si definisce un self-made man, capace di costruire da zero un gruppo di imprese. Conseguita la laurea in Pubbliche Relazioni nel 1998, entra in Media Partners di Matteo Bogarelli, maestro di tanti manager oggi ai vertici dell’industria del pallone. Nell’azienda che domina la scena dei diritti tv in Italia, Radrizzani fa la gavetta e poi si mette in proprio. Al termine di una serie di attività di consulenza in Oriente, nel 2004 fonda con Riccardo Silva l’agenzia Mp & Silva.

Nel 2016 Mp & Silva passa sotto il controllo dalla cordata cinese Jinxin, capitanata dalla società statale Everbright, che nel 2016 rileva il 65% dell’agenzia riconoscendole una valutazione di poco superiore al miliardo di dollari. Radrizzani mantiene una quota di poco superiore al 14% e Silva del 15%, prima della liquidazione.

Da DAZN al Leeds — Nel frattempo Radrizzani – spiega MF-Milano Finanza – ha creato nel 2015 a Singapore Aser Ventures, gruppo di investimento specializzato sempre nel settore sportivo. Nello stesso anno l’imprenditore lancia Eleven Sports, una piattaforma per lo streaming sportivo che arriverà in poco tempo a trasmettere in 13 Paesi, detenendo diritti televisivi relativi a competizioni nazionali e internazionali (Italia compresa, dove si è aggiudicata i diritti della Serie C).

A fine settembre del 2022 Eleven Sports è passata sotto il controllo di DAZN in un primo atto di consolidamento nell’industria dello streaming sportivo. Aser Ventures ha ottenuto come parte dell’affare una partecipazione nel gruppo del magnate Len Blavatnik del 5%. Al contempo, Radrizzani è entrato nel consiglio di amministrazione di DAZN. Ceduta Eleven Sports, il Leeds United resta la partecipazione più preziosa nel portafoglio di Aser Ventures che comprende alcune startup tecnologiche tra cui: Creed Media, Hellodi, Sponix, Neo studios, Sports Data Lab.

Il patrimonio — [...] Ma a quanto ammonta il patrimonio di Andrea Radrizzani? Cifre ufficiali ovviamente non ce ne sono, ma nel 2022 si stimava che il suo patrimonio fosse compreso tra i 350 e i 400 milioni di euro. Attualmente il Leeds United, secondo l’ultima valutazione di Sportico, avrebbe un valore di circa 305 milioni di sterline (pari a 345 milioni di euro al cambio attuale)”, si legge sul noto sito.

(Fonte: calcioefinanza.it)