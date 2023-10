Ranking Uefa, Inter pronta al sorpasso allo United: l’aggiornamento dopo la CL

L'ultimo turno di Champions League ha lasciato più di tre punti in dote per l'Inter. Oltre alla vetta della classifica del Gruppo D, i nerazzurri hanno conquistato circa 5,3 milioni di incasso lordo, 2,8 milioni per il bonus vittoria e hanno migliorato ulteriormente il loro ranking Uefa. Al momento l'Inter, infatti, è ottava a 88 punti, appena uno in meno rispetto al Manchester United, fermo all'ultimo posto del suo girone con due sconfitte in altrettante partite.

Quest'anno, come già ricordato, è ancora più importante consolidare la propria posizione in campo internazionale a livello di club e Paese. Non soltanto perché dal prossimo anno, con la nuova formula della Champions League, potrebbe esserci la possibilità di portare una squadra in più nella massima competizione, ma anche perché i punti accumulati ora saranno fondamentali nella definizione delle squadre che parteciperanno al prossimo mondiale per club, tanto appetito da tutti. L'Inter rimane la prima candidata per l'Italia.