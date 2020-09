Sky – Ranocchia, decisione a sorpresa dell’Inter: Genoa spiazzato, gli scenari

Frenata sull’asse Inter-Genoa per il trasferimento in rossoblù di Andrea Ranocchia. E’ quanto riferisce Gianluca Di Marzio, secondo cui “il club nerazzurro sta prendendo tempo e sta riflettendo se tenere alla fine il giocatore o meno per non avere una rosa troppo corta in difesa. Un rischio che l’Inter non vuole correre in caso di infortuni e visti i diversi impegni stagionali”.

Per questo i nerazzurri si sono presi altri 2/3 giorni per riflettere e poi decidere, parlando anche con lo stesso Ranocchia.

Il Genoa, riferisce Di Marzio, è rimasto spiazzato da questa decisione dell’Inter e resta in attesa, dopo aver incassato un ok di massima dal giocatore.