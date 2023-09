Real Sociedad-Inter, formazioni UFFICIALI: esordio per Pavard. Arnautovic-Lautaro in attacco

Le scelte di Simone Inzaghi per la prima gara del girone di Champions League

A poco più di un'ora dal fischio d'inizio di Real Sociedad-Inter, Simone Inzaghi opera ben cinque cambi rispetto all'undici sceso in campo nel derby. Davanti a Sommer il trio composto da Pavard, De Vrij e Bastoni, esordio assoluto in maglia nerazzurra per il francese.