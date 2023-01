GdS – Inter, uno tra Barella e Calhanoglu in campo col Verona. Lukaku e Brozovic…

"Sabato sera contro l'Hellas Simone Inzaghi spera di riavere in campo uno tra Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Chi ha più chance? La decisione sarà presa venerdì, dopo la rifinitura, o magari addirittura sabato, dopo la "sgambatura" mattutina. Oggi, il turco sembra più avanti rispetto all'italiano (...).Capitolo Lukaku: dopo l'infiammazione al ginocchio sinistro e le terapie alle quali si è sottoposto anche oggi, il belga domani tornerà a lavorare sul campo. Disponibile contro l'Hellas? In teoria sarebbe possibile, ma dopo tre giorni di stop è più utile che si alleni forte in vista della finale di Supercoppa. Contro il Milan tornerà anche Brozovic che da lunedì ha fatto importanti progressi e domani o venerdì lavorerà sul campo. Finale su Handanovic? Il problema al soleo è di poco conto e lui lo sta superando bene. Potrebbe addirittura essere in panchina sabato".