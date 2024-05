"Oaktree nel 2021, quando concesse il prestito a Zhang, non aveva come fine la gestione dell’Inter. Probabilmente diventerà proprietaria del club con un meccanismo simile a quello che ha portato Elliott a controllare il Milan nel 2018. Non è dato sapere per quanto tempo il fondo californiano vorrà gestire la società nerazzurra. Potrebbe amministrarlo per anni, o al contrario cederlo in tempi brevi a un compratore, già individuato o da individuare, pronto a farsi carico anzitutto del bond quotato da 415 milioni che grava sul club. Negli scorsi mesi lo stesso Zhang trattava con investitori arabi la possibile cessione partendo da una base di 1 miliardo e 150 milioni. Non se n’è fatto nulla. Ma è un dossier che con Oaktree potrebbe tornare sul tavolo", scrive Repubblica.