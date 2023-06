Inter, rinnovo di Inzaghi si farà ma non nell’immediato. “Marotta e il club…”

"Senza fretta. Meglio attendere l’inizio della stagione e poi sedersi. A meno di sorprese, il rinnovo di Inzaghi non arriverà questa estate, ma a settembre o, magari, anche a ottobre. L’idea resta quella di prolungare il contratto, ma sia il club sia il tecnico hanno convenuto di procedere con calma". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla situazione legata al contratto di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino è legato all'Inter fino al giugno 2024 ma, al momento, non ci sono segnali immediati di rinnovo.

"Con i risultati raggiunti da Inzaghi sarebbe stato davvero impossibile separarsi, ma certe incomprensioni, certe divergenze devono essere appianate e sistemate prima di rinnovarsi la reciproca fiducia. La prima verifica, allora, sarà il mercato. Inzaghi, infatti, non si aspettava, dopo la straordinaria campagna europea e gli oltre 100 milioni portati nelle casse del club, di dover affrontare un’altra estate di passione. Invece, nel summit di fine stagione, il messaggio è stato chiaro: per comprare occorre vendere. E allora, se per la prossima annata il grande obiettivo sarà lo scudetto, ma anche continuare ad essere competitivi in Champions, occorre una squadra all'altezza", sottolinea il quotidiano che ricorda anche come Inzaghi abbia già iniziato, ai tempi della Lazio, una stagione con il contratto in scadenza, a differenza di Marotta, visto che per lui sarebbe la prima volta che un suo allenatore inizi l'annata con un solo anno di contratto.