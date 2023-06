CM – Inter, martedì sarà il Thuram-day. Ha già avuto un contatto con Inzaghi e…

In Italia martedì

La partenza di Dzeko in direzione Turchia, i dubbi legati alla permanenza di Correa ma soprattutto alla possibilità di trattenere Lukaku per almeno un altro campionato pongono inevitabilmente Thuram al centro del progetto nerazzurro, unica certezza ad oggi del reparto offensivo insieme al blindatissimo Lautaro Martinez. Dopo il blitz di martedì prossimo per visite e firma, Thuram dovrebbe ripresentarsi in Italia già il prossimo 13 luglio, quando ad Appiano Gentile inizierà il raduno per preparare la stagione che verrà e lì sarà la prima e vera presa di contatto del mondo Inter”, si legge.