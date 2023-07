Roc Nation scarica Lukaku dopo il tradimento: avvocati a lavoro, ecco cosa c’è dietro il post

Lo strappo tra Romelu Lukaku e l'Inter avrà ripercussioni anche per quanto riguarda il rapporto tra l'attaccante belga e Roc Nation , l'agenzia americana che cura (o meglio, curava) gli interessi di Big Rom. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Da un lato Romelu Lukaku, in trincea con l'avvocato-ombra Ledure e una cerchia ristrettissima di familiari, dopo che l'Inter lo ha scaricato definitivamente. Dall'altra Roc Nation, la potentissima agenzia guidata da Jay Z, che ha accompagnato i passi della carriera del belga fuori e dentro il campo negli ultimi anni".

"Le due entità sono destinate a separarsi visto che è venuto meno il rapporto di fiducia: se Roc puntava diritto sul ritorno all'Inter, Rom flirtava cercando accordi con altri club, dal Milan alla Juve, alle spalle dell'agenzia (e dell'Inter). Per dirsi addio serviranno dei giorni, forse qualche settimana, visti gli interessi milionari in ballo e il tema delicato dei diritti di immagine: non è, ad esempio, un caso che il contratto con una nota marca d'auto del belga sia appena scaduto ma non sarà rinnovato. [...] Sono ore delicate, con avvocati all'opera, in cui la delusione è grande quanto la rabbia: la strada che separerà le due parti inizia soltanto adesso ad essere tracciata, ma per le firme servirà prudenza e tempo".