Romano: “Azpilicueta vuole lasciare il Chelsea. Onana-United? Ecco situazione e cifre”

Onana? Ieri per il Manchester United è stata una giornata importante anche per il nuovo portiere, ci sono stati dei contatti. La situazione De Gea ancora non è chiara e decisa, ma è evidente che giorno dopo giorno la situazione sia più complicata ed è questo il motivo per cui lo United cerca un portiere. Ieri ha incontrato l’agente di André Onana, c’è stato un dialogo diretto tra le parti. Erik Ten Hag è un grande fan del portiere, lo United spera che il giocatore voglia provare un’esperienza in Premier League. Ma sanno anche che trattare con l’Inter non sarà semplice.