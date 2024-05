Intervenuto sul canale Twitch di SOS Fanta, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Bento Krepski, portiere dell'Athletico Paranaense obiettivo dell'Inter: "L'Inter ci sta lavorando, non è un'operazione da chiudere adesso, ci vorrà un po' di pazienza soprattutto lato club: posso garantire che il giocatore verrebbe in Europa e in Italia di corsa: c'è il precedente Julio Cesar che lo attrae.