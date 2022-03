Romano: “Dybala già vicino all’Inter: porta da tenere aperta. L’interesse di Marotta…”

Così l'esperto di calciomercato internazionale è tornato sulla decisione dei bianconeri e anche sull’interesse dell’Inter per la Joya

Paulo Dybala lascerà la Juventus a fine stagione. Non verrà rinnovato il contratto in scadenza al 30 giugno 2022. Così Fabrizio Romano , esperto di calciomercato internazionale, è tornato sulla decisione dei bianconeri e anche sull’interesse dell’Inter per la Joya : “Dybala lascerà la Juve, andrà via a parametro zero. A ottobre, il momento fondamentale della trattativa, c’era un accordo totale a 8 milioni più 2 di bonus. Era tutto fatto per il rinnovo, lui aveva confermato ai microfoni anche. La Juve a dicembre cambia strategia, rimanda tutti i dialoghi e ora si è arrivati alla rottura. Dybala non avrebbe mai firmato a cifre inferiori.

Ora cosa succede? Antun si è registrato in Spagna, dopo averlo fatto in Italia. Teniamo aperta una porta per l’Inter, ma non c’è ancora un’offerta nerazzurra. C’è un interesse storico da parte di Beppe Marotta che lo ha portato alla Juventus. Dybala è già stato vicino all’Inter diverse volte in passato. Teniamo una porta aperta, oggi non c’è un’offerta sul tavolo. Le opzioni extra possono essere Premier League e Spagna. Sul Barcellona non ho grandi conferme, sul Liverpool so che hanno problemi ad affrontare il rinnovo di Salah. Ora per Dybala si entrerà nel vivo, inizieranno tutti gli incontri”, le sue parole a The Here We Go Podcast (ITA).