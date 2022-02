Romano: “Perisic vuole restare e va incontro all’Inter. Brozovic, ecco la situazione”

In casa Inter si pianifica presente e futuro, con i nomi dei due croati ora in cima alla lista del duo Marotta-Ausilio

I colpi in programma per la prossima stagione sul mercato, ma anche e soprattutto i rinnovi di contratto dei giocatori in scadenza. In casa Inter si pianifica presente e futuro, con due nomi su tutti in cima alla lista del duo Marotta-Ausilio: Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. Il terzo è quello di Samir Handanovic, anche lui in scadenza: si ragiona sulla possibilità di avere in rosa sia lui che André Onana per la nuova stagione.