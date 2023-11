Romano: “Taremi potrebbe andare all’Inter a gennaio: ci stanno pensando davvero”

L'Inter pensa al colpo in attacco nella sessione di mercato di gennaio. E' quanto risulta anche a Fabrizio Romano, intervenuto in collegamento a La7, che ha svelato così il possibile acquisto dei nerazzurri nella finestra invernale: "Può essere Medhi Taremi. L'estate scorsa lo stava per prendere il Milan, adesso potrebbe andare all'Inter: l'Inter ci sta pensando, ha bisogno di un attaccante. Taremi può essere il nome giusto per l'attacco, è un nome da tenere d'occhio".