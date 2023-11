Inzaghi concede 3 giorni di riposo. Bastoni, Cuadrado e Calha: il programma dello staff

"Lo staff nerazzurro ha pianificato una tabella di marcia su misura per i tre giocatori "da recuperare". Le virgolette valgono per Calhanoglu. Oggi ha lavorato in modo più leggero pur stando meglio (ma non ancora al top) e riprenderà lunedì con un giorno di anticipo anche per sopperire agli allenamenti saltati agli ordini di Vincenzo Montella. Cuadrado continuerà invece anche sabato con il programma personalizzato seguito finora, resterà a riposo domenica e poi tornerà a lavorare lunedì nella speranza - prima o poi - di non sentire più fastidio al tendine d'Achille infiammato. Infine Bastoni, il giocatore attorno a cui c'è più apprensione. Anche per lui l'unico vero day off sarà domenica, per il resto dovrà seguire le terapie prescritte dallo staff in vista di nuovi esami strumentali all'inizio della prossima settimana. Solamente in quel momento si capirà se sarà possibile recuperarlo di corsa per Juventus-Inter o se puntare direttamente a Napoli-Inter".